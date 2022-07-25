المستشار عقيلة صالح: نثق في قدرة الحكومة الليبية على إجراء الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن اللقاء الذي عقده بمكتب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة، بحث مع النائب عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

من جانبه، شدّد القطراني على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.