صالح للقطراني: أثق في قدرة الحكومة على تحقيق تطلعات الليبيين

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني عن دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح والقطراني بحثا خلال لقائهما بمدينة القبة عدداً من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م الصادر عن مجلس النواب والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المهام المؤكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.