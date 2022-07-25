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الدبيبة يبحث مع السفير الإيطالي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس  

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الإثنين، الأوضاع السياسية في ليبيا، وعدد من الملفات الاقتصادية.

وبحث اللقاء الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، عددا من الملفات الاقتصادية المشتركة الجاري تفعيلها.

وأكد الدبيبة والسفير الإيطالي على حاجة البلدين للحاجة الملحة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ونقل البيان عن السفير بوتشينو ترحيب بلاده بافتتاح النفط ولما له من دور محلي ودولي من خلال هذه الخطوة الايجابية.


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صحيفة العنوان الليبية

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