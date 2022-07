البيوضي: الأوضاع ستزداد سوءًا كلما مُنع الليبيون من تجديد الشرعيات لمؤسساتهم الوطنية

ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أنه لقد تم تجاوز كل الحلول الممكنة بما فيها حكم محكمة سبها بشأن تنفيذ العملية الانتخابية خلال 3 أشهر من صيرورة الحكم.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه وبسبب حالة الانقسام والإصطفاف السياسي العميق والذي يزداد اتساعًا بسبب عدم وجود رؤية ضامنة للحل، فإن الإتفاق العاجل من خلال رئاسة المجلسين على قاعدة دستورية وموعد نهائي لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وطبيعة السلطة التنفيذية التي ستنفذ الانتخابات (موحدة أو ثنائية) هو الحل الوحيد السلمي الذي يجب الدفع لتحقيقه.

وأشار إلى أنه خلاف ذلك، فالبلاد ستكون أمام سيناريوهات عديدة، وستزداد الأوضاع سوءًا كلما منع الليبيون من تجديد الشرعيات لمؤسساتهم الوطنية.

