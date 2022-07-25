المجلس الرئاسي يبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد مع فريق أول ركن محمد الحداد

طرابلس 25 يوليو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” ظهر اليوم الإثنين، رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، لبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وقدم رئيس الأركان العامة إحاطةً كاملة، للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضية، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر. (وال) ف م/ ر ت

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