37 رئيس بلدية لـ”الدبيبة”: المراحل الانتقالية غير مقبولة

عقد مساء اليوم بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لقاء موسع ضم عمداء بلديات “الزاوية المركز، يفرن، الزاوية الغرب، العجيلات، صبراتة، زوارة، الجميل، المنشية، وازن، القلعة، المشاشية، العامرية، الزهراء، جادو، نالوت، مسلاتة، ترهونة، القره بوللي، الرحيبات، العُربان، اسبيعة، زلطن، الحوامد، الحرابة، العوينات، القريات، سيناون، قصر الأخيار، اجليدة، حي الأندلس، العواتة، سيدي السايح، هراوة، رأس الجبل، الزاوية الجنوب، الخمس، تينيناي، الماية”، مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي، وعدد من الإدارات الفنية بالوزارة.

وخصص اللقاء، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، والخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي، بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، كما تحدث الدبيبة لعمداء البلديات، بشأن الوضع السياسي، والإجراءات المتخذة من قبل حكومته، وأهمها تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والذي تم من أجل تصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على إعادة فتح النفط واستئناف ضخ الغاز، الأمر الذي لم يكن صفقة سياسية أو بالتنسيق مع دولة معينة كما تحاول أطراف سياسية الترويج للأمر بهدف إرباك المشهد الذي استقر المدة الماضية.

بدورهم أكد العمداء في كلمات لهم، أن الانتخابات تعد هدفا للشعب الليبي، وأنهم لا يقبلون أية مراحل انتقالية وإنشاء حكومات موازية بهدف إرباك المشهد الليبي، وفق قولهم.