الهلال الأحمر: لم نحث عائلات في طرابلس على إخلاء منازلها

نفى الهلال الأحمر الليبي، قيام العاملين فيه من فرق الإغاثة، بتوجيه العائلات بالخروج من مناطق الاشتباكات بشكل مبكر، وقال إن نفيه يأتي بعد التداول المتكرر لبعض الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وتواصل بعض المواطنين عن طريق الهاتف لتحقق من المعلومات التي تشير الي أن متطوعين الهلال الأحمر يقومون بالتوجه الي العائلات وحثهم على الخروج من منازلهم لتوقع حدوث اشتباك على إثر الأحداث التي جرت فى الأيام السابقة في العاصمة طرابلس

أضافت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بيان، إن هذه الأخبار مجرد شائعات و أن الجمعية غير مسؤولة عن مثل هذه الأفعال، كما أن الجمعية لن و لم تتوجه إلى العائلات لإخلائهم إلا بطلب مباشر منهم عن طريق تلقي البلاغات، كما أننا نحث كافة المواطنين على ضرورة تبليغ الجمعية في حال توجه أي شخص ينتحل شخصية الهلال ويرتدي الشارة الخاصة بالجمعية لأتخاذ الإجراءات القانونية معهم.