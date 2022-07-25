بعد رحيلها.. وليامز: حنان الفخاخري وهبت حياتها لإعلاء صوت النساء

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها تلقت ببالغ الأسى خبر رحيل حنان الفخاخري، النائبة السابقة لرئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جمعتها مع الفخاخري اجتماعات مستنيرة والتي كانت من أشد المناصرين للمساواة بين الجنسين وكانت قد وهبت حياتها لإعلاء صوت النساء الليبيات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وقدمت وليامز التعازي الحارة لأسرة الفخاخري ولسائر النساء الليبيات على مصابهم الجلل.