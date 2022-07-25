أكار: قواتنا المسلحة تدعم القضية العادلة لأصدقائنا وحلفائنا في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أهمية القيام بإعادة بناء التوازنات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ظل الفترة الحرجة الحالية التي يمر بها العالم.

تأكيد أكار جاء في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لخط سكة حديد رابط بين العاصمة التركية أنقرة ومدينتي يركوي وقيصري، ونقلها موقع “ريلي نيوز” التركي الناطق بالإنجليزية والمعني بأخبار النقل في تركيا.

وأشار أكار إلى أن دور بلاده المهم في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان في العلاقات الدولية؛ إذ عززت قوتها الإقليمية، مبينًا أن تركيا تعمل دائمًا بشكل استباقي في مواجهة التطورات ما مكنها من أن تصبح دولة توفر الاستقرار وتعطي الثقة في منطقتها ومختلف مناطق العالم.

وتابع أكار قائلًا :”إن القوات المسلحة التركية تدعم القضية العادلة لأصدقائنا وحلفائنا الأشقاء في ليبيا وتساهم باستمرار في إحلال السلام في المنطقة والعالم”.