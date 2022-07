البرغثي: الميلشيات نجحت خلال السنوات الماضية في الحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة

ليبيا – قال محمد البرغثي وزير الدفاع السابق إن ما تعهد به العسكريون النظاميون، من رفض العودة للاقتتال، وما حظي به اجتماعهم الأخير بطرابلس من رعاية قيادات سياسية بالشرق والغرب الليبي، قد طمأن كثيرًا من قيادات الميلشيات بأنهم ليسوا في موضع الاستهداف، وبالتالي لم يقدموا على إظهار انزعاجهم من الأمر.

البرغثي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، رأى أن الميلشيات يمكنها دائمًا في ظل قوتها التسليحية وسيطرتها على قواعد عسكرية بالعاصمة وضواحيها، الضغط على قيادات الدولة لوقف أي تمويل يخصص للمؤسسة العسكرية الموحدة. متسائلًا: “كيف نجحت الميلشيات تدريجيًا خلال السنوات الماضية في التحول إلى جيش موازٍ والحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة؟”.

وتابع: “هم يدركون جيدًا أن تلك القيادات السياسية لن تمضي في أي خطوات تصعيدية بمواجهتهم”، لافتًا إلى اعتماد كل من رئيسي الوزراء المتنازعين على الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاآغا، على ميليشيات لحمايتهما.

ولا يستبعد البرغثي أن تكون الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، مجرد أحداث مفتعلة لإظهار سطوة أمراء الحرب من قيادات الميلشيات بالساحة الليبية، ومقارنة ذلك، بما أحدثه البيان العسكريين من أثر بهدف التقليل منه.

وطالب البرغثي بعدم السماح للعسكريين الذين انضموا لتلك التشكيلات بالانضمام للجيش الموحد متى خرج للنور، وأن يرافق تأسيسه خطط لجمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

