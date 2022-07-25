مؤسسة النفط تناقش مع شركة الخليج العربي سبل المحافظة على استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحضور الأعضاء خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، أمس الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس اجتماعًا عبر الدائرة المغلقة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، فرج المشاي، أبو بكر بن عامر، عبد المطلب آدم، فرج احطيبة.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط جملة من المواضيع، أبرزها دعم شركة الخليج العربي في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.

كما تطرق المجتمعون للصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، والسبل الكفيلة لحلحلتها وتجاوزها.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط، كونها أحد أكبر شركات قطاع النفط.