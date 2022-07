شركة الكهرباء: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تنفيذ خطة اصلاحية للقطاع بـ7 مليارات دينار

ليبيا – علق الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر حسن على التصريحات المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطة الإصلاحية لقطاع الكهرباء.

الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء نفى في تصريح لقناة “تبادل” صحة التصريحات المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم قوله بأن تنفيذ الخطة الإصلاحية لقطاع الكهرباء في ليبيا يحتاج 7 مليارات دينار.

وأكد على أن تلك الأخبار هي مجرد شائعات وغير صحيحة.

يذكر أن رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الكهرباء قد استلم أمس الأحد مهامه رسميًا، بعد إتمام مراسم الاستلام مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك بمقرالشركة بمنطقة بوابة الجبس بالعاصمة طرابلس.

