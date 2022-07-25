ليبيا الان

عقيلة صالح: نثق في قدرة حكومة باشاغا على إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين،  نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن اللقاء الذي عقده بمكتب عقيلة صالح، في مدينة القبة، بحث مع النائب عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

من جانبه، شدّد القطراني على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

الوسوم

عقيلة صالح علي القطراني ليبيا مجلس النواب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك