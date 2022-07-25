شاهد في «اقتصاد بلس»: مستوى دخل الفرد في ليبيا

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على تقرير البنك الدولي حول مستوى دخل الفرد في الدول العربية، حيث جاءت ليبيا في مستوى ما قبل المرتفع.

وأصدر البنك الدولي تصنيفًا جديدًا لاقتصادات الدول حول العالم، مقسمًا إياها إلى أربع مجموعات، هي دول ذات دخل منخفض، أي يقل دخل الفرد عن 1085 دولارًا سنويًا، والثانية الدول ذات متوسط الدخل الأدنى، التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 1086 دولارًا و4 آلاف و255 دولارًا، والثالثة الدول ذات متوسط الدخل الأعلى، التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 4 آلاف و256 دولارًا و13 ألفًا و205 دولارات، والرابعة الدول ذات الدخل المرتفع، التي يتجاوز دخل الفرد فيها أكثر من 13 ألفًا و205 دولارات سنويًا.

– خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%

– «الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020

وتستند تقديرات البنك الدولي إلى الدخل القومي المحول إلى الدولار الأميركي، حيث يجري تحديث التصنيفات كل عام في الأول من يوليو، وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق.

وجاءت ليبيا ضمن الدول العربية ذات متوسط الدخل الأعلى، رفقة العراق والأردن. بينما جاءت دول الخليج الثلاث الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان على رأس الدول ذات الدول المرتفع.

أما الدول العربية ذات متوسط الدخل الأدنى، فهي مصر ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين وجيبوتي. والدول العربية ذات الدخل المنخفض كل من اليمن والصومال والسودان وسورية.