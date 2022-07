ليبيا – قالت مديرة مستشفى العيون ورئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل الدكتورة رانيا الخوجة إن اللجنة تبدأ في إجراء 40 عملية زراعة قرنية بالتعاون مع مستشفى العيون.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أوضحت أن هذه العمليات المكلفة جدًا في الخارج تجرى لأول مرة في ليبيا بصفة مجانية للمرضى المسجلين.

