الدغيس: المؤشرات الحالية للوضع الوبائي تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا.

الدغيس وفي تصريح صحفي، أوضح أن هناك زيادة يومية في الحالات الموجبة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مراكز صحية في مختلف المناطق الليبية لمتابعة الوضع الوبائي.

وذكر الدغيس أن عدد من تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا قليل جدًا، محذرًا من أن فئات كبار السن والمرضى سيكونون عرضة للخطر من الإصابة بالفيروس.