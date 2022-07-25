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الدغيس: المؤشرات الحالية للوضع الوبائي تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا.

الدغيس وفي تصريح صحفي، أوضح أن هناك زيادة يومية في الحالات الموجبة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مراكز صحية في مختلف المناطق الليبية لمتابعة الوضع الوبائي.

وذكر الدغيس أن عدد من تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا قليل جدًا، محذرًا من أن فئات كبار السن والمرضى سيكونون عرضة للخطر من الإصابة بالفيروس.

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قناة ليبيا الحدث

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