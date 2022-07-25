وكالة إيطالية: مؤتمر مجلس الشيوخ الثلاثاء سيبحث الانتخابات في ليبيا

كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إنه سيعقد يوم غد 26 يوليو مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي بمبادرة من السناتورة مارينيلا باتشيفيكو “كوراجيو إيطاليا”، بعنوان “طرق جديدة لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، زاوية من ليبيا”.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه سيتم خلال الحدث، تقديم ملف تحت عنوان “القيادة الليبية الجديدة، في خضم الفوضى السياسية لا يزال هناك أمل في الانتخابات”.

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر يتمثل في مجموعة من المقابلات أجرتها الصحفية فانيسا تومازيني مع قادة اجتماعيين ورؤساء بلديات ومرشحين للرئاسة، في حين قامت السناتورة باتشيفيكو، سكرتير لجنة شنغن البرلمانية، بتحرير المقدمة.

وأشارت الوكالة أن المؤتمر الذي سيديره الصحفي بوكالة نوفا أليساندرو شيبيوني، يهدف إلى إعادة إحياء الاهتمام بالبحر المتوسط بعد أن طغت عليه بداية العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأكدت الوكالة وصول المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إلى روما لحضور المؤتمر الصحفي في قاعة الناصرية بمجلس الشيوخ