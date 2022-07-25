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وصول 4920 أسطوانة من غاز الطهي إلى سرت

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مراقب الاقتصاد والتجارة بسرت حسن عون الله وصول قافلة تضم 8 شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي إلى مدينة سرت قادمة من المنطقة الشرقية، وذلك لحلحلة أزمة غاز الطهي التى شهدتها المدينة منذ أسبوع، بسبب إقفال الطريق الساحلي.

وقال عون الله لـ«بوابة الوسط» إن العدد الإجمالي لأسطوانات غاز الطهي التي سيتم توزيعها أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون أسطوانة.

– وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت

وأوضح أن عملية التوزيع ستكون صباح الثلاثاء في ثلاثة مواقع هي: محلة الحنيوة، ومخازن السلع بمحلة الجزيرة ومحلة الغربيات.

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بوابة الوسط

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