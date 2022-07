ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن تشجيعه لملتقى فعاليات المنطقة الغربية بالزاوية، معتبرًا أن هذا يدل على أن حكومة فتحي باشاآغا بدأت تأخذ ثقة الشارع، وبدأ يفقد الثقة في تصرفات عبد الحميد الدبيبة.

العرفي بارك في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لفتحي باشاآغا هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن بيان الملتقى يصب في صالح دولة المؤسسات والقانون.

وأبدى تمنياته أن ينعكس الملتقى بشكل إيجابي ولا تسوده لغة السلاح ولغة المليشيات والعصابات وأن يحكم لغة العقل.

وتوقع دخول باشاآغا إلى طرابلس قريبًا، وهو الآن في الترتيبات الأخيرة، بحسب قوله.

كما رأى أن قرار الدبيبة بتكليف وزير الحكم المحلي بحكومته لتسيير وزارة الداخلية يدُل على الفوضى وعدم المسؤولية وانتفاء السيطرة.

وفي الختام تمنى أن تكون الفترة المُقبلة فترة جيدة ويتم فيها توحيد المؤسسة الأمنية والمناصب السيادية.

The post العرفي: باشاآغا سيدخل إلى طرابلس قريبًا وهو الآن في الترتيبات الأخيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية