شركة الكهرباء: ضخ 40 مليون قدم من «غاز أبو الطفل» إلى محطة الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الإثنين، عن ضخ 40 مليون قدم من الغاز القادم من حقل أبو الطفل وحقل 103 إلى محطة الزويتينة، متوقعة ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتم تغطية المطلوب في محطتي شمال بنغازي والزويتينة، وتستقر الشبكة الكهربائية وتنخفض ساعات طرح الأحمال.

وفي وقت سابق الإثنين، أكدت شركة مليتة للنفط والغاز، بدء ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة، تمهيدًا لتوصله بمحطة كهرباء شمال بنغازي؛ للمساهمة في تقليل أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

– بدء ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل تمهيدا لتوصيله لمحطة كهرباء شمال بنغازي

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ناقشت الجوانب المتعلقة بالمحافظة على استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته تدريجيًا، خلال اجتماع بين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة مع مسؤولي شركة مليتة لمتابعة سير الإنتاج.