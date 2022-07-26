الدغيس: المؤشرات الحالية تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” إبراهيم الدغيس ” إن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي تدل على احتمالية دخول ليبيا الموجة الخامسة لكورونا.

وأوضح الدغيس في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة يومية في الحالات الموجبة مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراكز صحية في مختلف المناطق الليبية لمتابعة الوضع الوبائي.

وأضاف الدغيس أن عدد من تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا قليل جدا محذرا من أن فئات كبار السن والمرضى سيكونون عرضة للخطر من الإصابة بالفيروس وفق قوله.

ويشار الى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل أكثر من مائتي إصابة جديدة بكورونا خلال يوم السبت الماضي.

وأضاف المركز في بيان له أنه أجرى خمسمائة اختبار أظهرت تعافي مائة واثنين وستين مصابا بكورونا مؤكدا عدم تسجيل وفيات.