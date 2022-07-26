صالح والقطراني يبحثا قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022-07-26

العنوان – القبة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م الصادر عن مجلس النواب.

وشدد الجانبان خلال اللقاء في مدينة القبة على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

ومن جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.