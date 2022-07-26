عميد بلدية غدامس: اتخاذ كل الاستعدادات لافتتاح المنفذ الحدودي مع الجزائر

قال عميد بلدية غدامس ” قاسم المانع ” إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لافتتاح المنفذ الحدودي مع الجزائر، مؤكدا أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات التي ستتخذ خلال اليومين القادمين.

وأضاف المانع في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع اللجنة المشكلة بالخصوص على تحديد موعد للاجتماع خلال اللقاء المقبل مع الجانب الجزائري؛ للاتفاق معهم على وضع آلية لعمل المنفذ.

مشيرآ ، إلى أنهم يسعون للحصول على موافقة لافتتاح المنفذ بشكل كامل، موضحا أن الافتتاح سيكون مبدئيا مقتصرا على التبادل التجاري بناء على رغبة الجانب الجزائري.

كما لفت المانع إلى أن موعد الافتتاح الرسمي سيكون خلال اجتماع الخميس القادم مع الأطراف المعنية.