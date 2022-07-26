خلال كلمته أمام مجلس الأمن .. مندوب الإمارات: ندعو لانسحاب المرتزقة من ليبيا

أكد مندوب الإمارات العربية المتحدة أثناء كلمته أمام مجلس الأمن بشأن جلسة الإحاطة الخاصة بليبيا، على ضرورة تجنب العنف في ليبيا، والحفاظ على مخرجات حواري القاهرة وجنيف مؤخرا.

كما حمّل المندوب أثناء كلمته ، الانسداد السياسي في ليبيا مسؤولية الأوضاع السيئة التي وصل إليها الليبيون.

داعيآ إلى الإسراع في إجراء الانتخابات، وفقاً لموعد يتفق عليه الليبيون، مؤكداً على ضرورة لم شمل الأطراف الليبية استناداً إلى قيم العدالة.

وأضاف مندوب دولة الإمارات ، أنه لا بد من إبقاء الطريق الساحلي في ليبيا مفتوحًا لضمان حرية تنقل البضائع بين المدن.

كما أثنى على جهود اللجنة العسكرية 5+5 في عملية الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشددآ على ضرورة العمل على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.