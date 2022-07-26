السني: الشعب الليبي سئم جلسات مجلس الأمن وفقد الأمل فيها

وصف مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن ” الطاهر السني ” ، مجلس الأمن بالـ”عاجز” أمام الأزمة اللليبية، نتيجة لانقسامه، مؤكدا أن الشعب الليبي قد سئم من جلساته، وفقد الأمل فيها. .

وقال السني، أثناء كلمته في مجلس الأمن أمس الإثنين،: “منذ بدء الأزمة الليبية عقدت 172 جلسة وصدر 27 تقريرا أمميا والنتيجة لا شيء”

وأضاف قائلآ: “مجلس الأمن لا يصدر أي عقوبات تجاه من ينتهك المعايير الدولية في ليبيا، والمجتمع الدولي مستمر في “تسييس” الأزمة الليبية، كما أن الدول المتصارعة على أرض ليبيا هي التي تهدد مستقبلها السياسي”

مشيرآ إلى عدم إمكانية فصل الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في البلاد، عن واقع الأزمة السياسية فيها، كما وجه التحية للقيادات الوطنية الليبية التي استطاعت نزع فتيل الفتنة في المنطقة الغربية.

كما انتقد المندوب الليبي بالمجلس ، الصراع الدولي المنعكس على المشهد الليبي، قائلا: “من الأفضل تغيير اسم البعثة الأممية من “بعثة الدعم” إلى “بعثة التوافق الدولي على ليبيا”

وأردف قائلآ: “خروج الليبيين إلى الشوارع بسبب “إنهاكهم” من الأوضاع المتردية في البلاد.. ويجب أن يأخذ المجتمع الدولي مطالبهم على محمل الجد...

وحذّر المندوب “السني” من الالتفاف على “النفط” في ليبيا، داعيا إلى دعم إرادة الليبيين بإقامة الدولة والتوافق على الدستور وحفظ سيادة الدولة، مشددآ على ضرورة إعطاء القرار لليبيين أنفسهم ليحددوا مصيرهم