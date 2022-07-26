أوحيدة: مجلسا النواب والدولة «كلّ يغني على ليلاه»

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنّ من الصعب الاتفاق على مسودة للدستور لأنه لم يتمّ عرضها للاستفتاء الشعبيّ.

ودعا أوحيدة، في تصريحات متلفزة، مجلسي النواب والدولة إلى الذهاب إلى الشعب للتصويت على مسوّدة الدستور.

ولفت أوحيدة، إلى أنّ جميع من هُم في الساحة مختلفون تمامًا، وأنّ مجلسي النواب والدولة “كلّ يغني على ليلاه”.

وأكد أنّ إقصاء أيّ شخصيّة سياسيّة عن المشهد أو منعها من الانتخابات هو “اعتداء على رغبة الشّعب”، لا سيّما في ظلّ وجود شعبيّة لهذه الشخصيّات.

ورفض أوحيدة، السّماح لترشّح عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذّافي للانتخابات؛ مبررًا ذلك بأنّ الأوّل يُدير حكومة انتقاليّة، فيما يواجه الآخر اتّهامات بجرائم وانتهاكات حرب، على حد تعبيره.