بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-34)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل مابين (35-38) مْ علي الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع تكوّن شبورة مائية على ساحل الخليج أخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وخفيفة أخر الليل على الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل مابين (37-40) مْ على الدواخل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:16).