الحامي: «اجتماعات القاهرة» لم تفشل وما زالت قيد المناقشة

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إن جلسة مجلس الدولة عقدت أمس الإثنين، لمناقشة مخرجات اجتماعات القاهرة، والتي شهدت عرضًا لمسودة مقترح لجنة اجتماعات القاهرة أمام رئيس المجلس خالد المشري، مؤكّدةً أنّ المجلس لم يُنه مناقشة كافّة الموادّ بالإضافة إلى عدم الاتّفاق على التسمية النهائية للمخرَج ما بين كونه باسم مجلس النواب أو باسم مجلس الدولة.

وأضافت الحامي، في تصريحات متلفزة، أن جلسة الإثنين شهدت حضورًا كبيرًا تجاوز الثمانين عضوًا، لافتة إلى أن أن الحديث عن فشل اجتماعات القاهرة هو أمر غير صحيح، وأنّ مخرجات الاجتماعات ما زالت قيد المناقشة، وأنّ الاتفاق على 182 مادّةً يمثّل نجاحًا للمجلسين.

وأشارت إلى أن الموادّ الّتي لم يتمّ الاتّفاق عليها بين المجلسين، تشمل المترشّحين للرئاسة من مزدوجي الجنسيّة، والمترشّحين من الخلفيّة العسكريّة، ومقرّات الأجسام التّشريعيّة، والعدد المفترض لمجلسي الشيوخ والنوّاب، وهي موادّ تشمل خلافًا بين النواب والدولة من جهة، وبين مجلس الدولة نفسها.