بويصير: عندنا في «تكساس» لا يفكرون في منع الناس من شراء السلاح والرماية به

أكد محمد بويصير المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، أن عندهم في ولاية «تكساس» الأمريكية لا يفكرون في منع الناس من شراء السلاح والرماية به.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في تكساس 30 مليون قطعة سلاح، وعدد من قتل بإطلاق ناري هو 14 لكل 100000 شخص عام 2020 ومعظم أهل الولاية يعتبرون الرماية إحدى المهارات التي من الواجب اكتسابها وهم يقولون إن السلاح «هو لعبه في يد الإنسان الجيد ومميت في يد الأشرار»”.

وأضاف “القوانين في تكساس تنظم حمل السلاح، فالسلاح المخفي لا يحمل إلا برخصة، والرخصة تصدر بعد تلقي تدريب حول الأمان والاستعمال، الأمر الذي يحتوي أكثر بكثير من مجرد تعبئة الرصاص والضغط على الزناد، ومن حق صاحب المكان منع دخول السلاح إلى مكانه وعليه أن يعلن ذلك على المدخل”.

وتابع “الأمر الذي اعتقد لابد وأن يقرر هو رفع سن السماح بشراء السلاح من 18 إلى 20، وكذلك ضرورة الكشف على خلفية المشتري، أما التفكير في منع الناس من شراء وحمل سلاحها في تكساس فهو لن يحدث، فهم يقولون «المجرم سيحصل على السلاح في كل الأحوال، فلماذا تريد أن تمنعني من الدفاع عن نفسي وعن بيتي»”.