ليبيا – علق سامي الساعدي “المسؤول الشرعي السابق” للجماعة الليبية الإسلامية على الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن لم يحاسَب المسؤولون عن قتل 16 نفسًا في طرابلس، فستدخل البلاد في الدوامة التي كانت قد بدأت في الخروج منها”.

