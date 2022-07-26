امغيب لـ “السفير الأمريكي”: توقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية أو ارحل عن أرضنا

طالب سعيد امغيب عضو مجلس النواب، السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند ، بالتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي، أو الرحيل عن ليبيا.

وأضاف «امغيب»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، سعادة السفير المحترم، ما نعلمه جيداً أن الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية وضعت حدود يجب على السفراء مراعاتها والوقوف عندها وعدم تجاوزها احتراماً لسيادة الدول التي يعملون فيها بالدرجة الأولى ثم احتراماً لسمعة دولهم التي يرعون مصالحها في هذه الدول”.

وتابع؛ “لكن تصرفاتك وتدخلك المباشر والسافر يا سعادة السفير جعلنا نتسأل ونستغرب في آن واحد عن الدوافع الحقيقية التي كانت وراء تدخلك المتكرر والصريح في شأن داخلي لدولة مستقلة وشعب حر ؟”.

وأردف «امغيب»؛ “مما دعانا الآن للطلب منك احترام إرادة شعبنا وخياراته ووطننا وسيادته والكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعدم تجاوز حدود وصلاحيات السفير التي كفلتها لك القوانين والمعاهدات الدولية، أو الرحيل من أرضنا فقد أصبحت شخصاً غير مرغوباً فيه. تقبل تحياتي”.