مكافحة الأمراض: تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة إصابة بلغت 34.22% من إجمالي 412 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات أو حالات شفاء.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 504.122 منها الحالات النشطة : 1.483 حالة والمتعافين: 496.208 حالة والٍوفيات : 6.431 حالة.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 87 حالة وفي الكفرة حالتين وفي مصراته 28 حالة وفي زليتن 12 حالة وفي الزاوية المركز 10 حالات وفي غريان ودرج حالة واحدة .