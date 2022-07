المنفي يبحث مع الحداد آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) الإثنين رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد لبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

الحداد قدم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إحاطةً كاملة، للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضية، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

