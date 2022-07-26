البعجة: الحل السلمي مع الدبيبة أمرٌ مستحيل والحرب قادمة

أكد فتحي البعجة رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع”، أن “الحل السلمي مع الدبيبة أمر مستحيل، لذا فإن الاشتباكات ستتجدد بين الميليشيات المسلحة، والعملية تتجه نحو الحرب”

وقال «البعجة» في تصريح صحفي، إن “باشاغا حصل على دعم من قوى كثيرة على الأرض، ولن يقف مكتوف الأيدي بعد كل محاولاته السابقة دخول طرابلس”.

وتابع؛ “باشاغا سيُعيد الكرة مرة أخرى، وهذه المرة قد ينشأ عنها معارك طويلة، نتيجة انضمام بعض القوى التي تقف في حالة تأهب، سواء في طرابلس أو خارجها”.

وأشار «البعجة» إلى أن “مسألة التوافق وصلت إلى حدودها النهائية، والعملية تتجه نحو الحسم باستخدام القوة المسلحة، فلابد أن يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الأزمة”.

وختم موضحًا أن “دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة موحدة، يُقصد بها حكومة ثالثة، وهذه قفزة في الهواء من شأنها تعقيد الأزمة”.