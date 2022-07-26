مكافحة الأمراض يوصي بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في العاصمة طرابلس.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التقرير الوبائي الخاص بفيروس كورونا إلى رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تجري في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

وحث المركز على دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر وإعادة تأهيل مراكز العزل في طرابلس ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية وتكثيف حملات التطعيم والتوعية.