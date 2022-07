بلها: توقيت إجراء الانتخابات ما زال بعيدًا

ليبيا – رأى أشرف بلها رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن توقيت إجراء الانتخابات ما زال بعيدًا.

بلها وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين، قال: “بغض النظر عن حديث الصفقات المتداول، لا يمكن تصور أن التوافق بين طرفين أو حتى ثلاثة سيؤدي لحلحلة معضلة الانتخابات”.

ونوه إلى أن تعقُّد مسار الأزمة الليبية يعود لتعدد أطرافها، متابعًا: “يوجد دائمًا إلى جوار اللاعبين البارزين قوى أخرى لا يستهان بها، ومنها أجسام وكيانات سياسية لها ثقلها كالتيار الممثل لـ(ثوار فبراير وهو واسع الانتشار بالمنطقة الغربية)”.

بلها رأى أن إجراء الانتخابات صار مع الأسف أبعد عما كان عليه الوضع في 24 من ديسمبر الماضي، مرجعًا ذلك إلى تعمق خلافات مجلسي النواب والدولة بعد إخفاقهما في التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، فضلًا عن تعمق مماثل في انقسام مواقف الدول الغربية تحديدًا حول الوضع في ليبيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

