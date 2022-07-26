التواتي: أعضاء مجلس الدولة عن فزان «أبطال من ورق»

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن أعضاء مجلس الدولة عن فزان شعروا بقرب خروجهم من المشهد فأرادوا القيام ببطولة زائفة، على أمل تسجيل نقطة لصالحهم.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عشر سنوات قضاها أعضاء مجلس الدولة حاليا؛ المؤتمر الوطني سابقا عن فزان، لم يقدموا خلالها شئيا لفزان سوى العار والتهميش والجري خلف مصالحهم الشخصية”.

وأضاف “اليوم يوقعون على ورقة ومع أنها صفراء إلا أن لونها لا يسر الناظرين يعلنون فيها أنهم ضد تهميش فزان، هم لا تعنيهم فزان وإلا لما كان هذا حالها، هم على وشك الخروج من المشهد ويريدون أن يسجلوا نقطة لصالحهم أنهم مع فزان ولو كانت على ورقة صفراء لعلها تجعل منهم أبطالا وتجعل الناس ينسون عارهم وخيبتهم”.

وتابع “هم ليسوا سوى أبطال من ورق، لأن معظمهم لم نسمع بأسمائهم إلا على هذه الورقة وإن علمنا بأفعالهم المخجلة، للأسف أن هناك من أهل فزان من يتماهى مع هذا الخداع ويسوق لهذه الخديعة، لأهلي في فزان لا تنخدعوا لهذا الهراء واعملوا على أن يكون صوتكم أنتم عاليا وليس صوت أبطال الورقة الصفراء”.