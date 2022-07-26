وزارة الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا كانوا يستقلون قاربا مطاطيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يستقلون قاربا مطاطيا في عرض البحر.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي تلقي نداء استغاثة وبتكليف من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل تمكن الزورق البحري p200 أمس الاثنين من إنقاد عدد 70 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يستقلون قاربا مطاطيا في عرض البحر.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.