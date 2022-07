ليبيا – أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم إقفال قرابة 4 مطاعم بطرابلس حتى يتم تصحيح أوضاعهم بمتابعة المفتشين الصحيين.

الناعم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن أغلب حالات التسمم الحاصلة ناتجة عن “المايونيز” المصنع محليا بالمقاهي، خصوصًا بفصل الصيف.

وأشار إلى أن حملة جهاز الحرس البلدي على المطاعم والمقاهي مستمرة بعديد المدن حاليًا مثل الزاوية وبنغازي.

الناعم طالب بإصدار قانون أو لائحة خاصة بالأغذية حتى يتم ضبط وإيقاع العقوبة الرادعة بالمخالفين.

The post الناعم: أغلب حالات التسمم الحاصلة ناتجة عن المايونيز المصنع محليا بالمقاهي.. وأقفلنا 4 مطاعم بطرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية