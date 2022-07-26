دي مايو في إحاطة برلمانية: تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا مهم.. والوجود الروسي مقلق

قال وزير خارجية إيطاليا، لويغي دي مايو إن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط، معتبرًا أن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا «سيكون أمرًا بالغ الأهمية»، ومعبرًا عن «قلقه» من الوجود الروسي في البلاد.

جاء ذلك خلال إحاطة برلمانية قدمها دي مايو أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين لمجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن «ليبيا ستمثل دائمًا إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية، كمحاور طبيعي في البحر الأبيض المتوسط»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وبخصوص تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، قال دي مايو إن هذا التعيين «سيكون أمرًا بالغ الأهمية، ومن المهم كذلك إدارة الفترة الانتقالية بعد انتهاء مهام (مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا) ستيفاني وليامز إلى غاية تعيين مبعوث جديد».

«القلق» من الوجود الروسي ومخاطر الانقسام

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، صبري بوقادوم أحد الأسماء المرشحة لخلافة وليامز، وقال: «بالنسبة لإيطاليا من الضروري أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة وقادر على التوسط بين الأطراف».

وأضاف دي مايو أن «الانقسام الجديد بوجود حكومتين متوازيتين في البلاد يعرض المشاريع الإيطالية للخطر ولا يبسط العلاقات مع ليبيا»، وأردف أن المساعدة المقدمة إلى السلطات الليبية بهدف تعزيز مراقبة الحدود، ومكافحة الاتجار بالبشر تظل محورية، معربًا عن «القلق من الوجود الروسي خاصة من خلال مجموعة فاغنر».

– مدير مركز الدراسات بجنيف: غوتيريس يتمسك بتعيين بوقادوم مبعوثا أمميا

– دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»

– مجلس الأمن الدولي يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا

وخلص وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه يتعين على إيطاليا أن «تلعب دورًا رائدًا أيضًا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات».

مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا

وناقش مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا ووضع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يتعين على المجلس إقرار هيكلتها الجديدة والنظر في تعيين رئيس جديد لها.

ولا يزال منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرًا منذ منتصف ديسمبر 2021، بعد استقالة المبعوث الخاص السابق، السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، حيث لم يتمكن مجلس الأمن حتى الآن من تعيين رئيس جديد للبعثة.

ونهاية يونيو، قال مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف السويسرية، حسني عبيدي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يتمسك بتعيين الدبلوماسي الجزائري صبري بوقادوم مبعوثًا أمميًا لدى ليبيا على الرغم من التحفظات داخل مجلس الأمن الدولي على توليه المنصب.