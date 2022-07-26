ثابت والدرسي يبحثا آلية عمل جامعة بنغازي

العنوان – القاهرة

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، مع رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي آلية عمل الجامعة

وناقش الجانبان خلال اللقاء في مقر المندوبية بالعاصمة المصرية القاهرة، دور جامعة الدول العربية، في دعم المؤسسات التعليمية، بهدف التنسيق بين جامعات البلدان العربية والجامعات الليبية، من أجل تحقيق خططها التربوية.

وتطرق ثابت والدرسي إلى إمكانية تنظيم الکثير من المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية والدورات، وإجراء البحوث التربوية حول القضايا والمشکلات التربوية العامة والهامة التى تعانى منها نظم التعليم فى البلدان العربية.

وأشاد مندوب ليبيا الدائم بالدور الرائد لجامعة بنغازي والتي تعتبر من أعرق وأفضل الجامعات في ليبيا.

بدوره أثني رئيس جامعة بنغازي، بالدعم الذي حظيت به جامعة بنغازي، من قبل السفير عبدالمطلب ثابت، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للجامعة.