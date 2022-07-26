الحبيب: فبراير تواجه مشاريع مسلحة لمحوها وعلينا الدفاع عنها

رأى وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن أي «فبرايري» سيواجه أي عابث يروع الآمنين مستقويا بشريعة الغاب؛ لفرض مشروعه السلطوي، مشيرا إلى أن فبراير تواجه مشاريع مسلحة لمحوها وعلينا الدفاع عنها، وفقا لزعمه.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الدفاع عن فبراير مشروع، لأنها تواجه مشاريع مسلحة لمحوها”، بحسب قوله.

وأضاف “الدفاع عن الوطن والمدن ضد أي عابث يروع الآمنين ويهدد الحياة المدنية بالفوضى وهو غير مسؤول مستقويا بشريعة الغاب والغنيمة دونما اكتراث لتبعات فعله لفرض مشروعه السلطوي أمر مرفوض سيواجهه أي فبرايري على عهد الحرية والديمقراطية”، بحسب تعبيره.

وتابع في تغريدة أخرى “أم من يوالون الأشخاص ويصطفون وراء بيادق الصراع فلا فبراير فيهم ولا فبراير تعنيهم إنما هم أنصار مصالح وموالاة عناد وتصفية حسابات يتصورون حروب السلطة من الدفاع عن وطن وهي تصنع الوثن، ما يريده الشعب هو الانتخابات لا صناعة الزعامات وتدوير الخيبات وتنصيب الجنرالات”، وفقا لحديثه.