مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة لكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدء استقرار الوضع الوبائي المتعلق بكورونا نتيجة تباطؤ معدلات انتشار المرض مقارنة بالأسبوع الماضي مع ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي استقرار المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة على35%تزامنا مع ارتفاع عدد الاختبارات وكذلك استقرار معدل الوفيات عند 1.34 تماشيا مع نمط انتشار المتحور أوميكرون.

وأشار المركز إلى ارتفاع عدد المناطق التي سجلت ظهور لحالات كورونا هذا الأسبوع ليشمل مناطق في الغرب والشرق والجنوب الليبي.

وبين المركز أن تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا إلى فرض بعض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.

ولفت المركز إلى أن انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 50 اختبار لكل 100 ألف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على رصد المتغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.