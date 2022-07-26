أورلاندو: أكدت لباشاغا على ضرورة تجنب الإجراءات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والعنف

العنوان – سرت

أكد مبعوث وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو أنه اتفق مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا على تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف.

وقال أورلاندو – عبر تغريدة على تويتر – إنه شدد خلال اتصال هاتفي مع باشاغا على أنه يجب الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة.

وأضاف المبعوث أنه أكد على أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك، مشددًا على أن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين يجب أن يضعوا ليبيا قبل مصالحهم الخاصة.