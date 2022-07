ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن إحياء مسار الانتخابات وخصوصًا شقها الرئاسي بات يتطلب عامين على الأقل لإجرائها.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية تساءل: “ما الذي ستضيفه الانتخابات للدبيبة الآن؟”، لافتًا إلى أن التفاهم بين الرجلين (خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيية) أزاح التحدي الذي واجههما سويًا في السابق قبل إعادة تشغيل حقول وموانئ النفط، ومن ثم الحصول على موارد مالية؛ كما أن الدبيبة بات يحكم بمفرده وبلا أي منازعة في طرابلس.

واستبعد وجود رد فعل مضاد من قبل الأطراف التي تم تجاوزها في هذا التفاهم، وتحديدًا مجلسا النواب والدولة، موضحًا محاولة قلب الطاولة على أطراف هذا التفاهم التي يروج لها البعض غير مجدية كونها قد تطيح بالجميع، لكون المجلسين يدركان أنه لن يكون لهما أثر في المشهد السياسي إذا ما أعلنا مثلًا توافقهما على قاعدة دستورية وإجراء انتخابات عاجلة نكاية في الدبيبة وحفتر.

معزب رأى أن باشاآغا قد يكون المتضرر الأبرز من هذا التفاهم الذي أدى لتضاؤل فرصه في تولي مقاليد الحكم عبر التقارب بين حفتر مع غريمه الدبيبة، وهو ما سينعكس على حظوظه السياسية في أي استحقاق.

The post معزب: إحياء مسار الانتخابات وخصوصًا شقها الرئاسي بات يتطلب عامين على الأقل لإجرائها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية