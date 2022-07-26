رئيس جامعة بنغازي: حظينا بدعم مندوبنا في «الجامعة العربية» للارتقاء بالمستوى التعليمي

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، برئيس جامعة بنغازي، عز الدين الدرسي، في مقر المندوبية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناول اللقاء، آلية عمل جامعة بنغازي، ودور جامعة الدول العربية، في دعم المؤسسات التعليمية، بهدف التنسيق بين جامعات البلدان العربية والجامعات الليبية، من أجل تحقيق خططها التربوية.

كما بحث اللقاء أيضاً دور الجامعة العربية في ” تنظيم الکثير من المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية والدورات، وإجراء البحوث التربوية حول القضايا والمشکلات التربوية العامة والهامة التي تعاني منها نظم التعليم فى البلدان العربية”.

ومن جانبه أشاد السفير عبد المطلب ثابت، بالدور الرائد لجامعة بنغازي والتي تعتبر من أعرق وأفضل الجامعات في ليبيا.

وفي المقابل أثنى رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، على الدعم الذي حظيت به جامعة بنغازي، من قبل السفير، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للجامعة.