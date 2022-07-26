منظمة حقوقيية: ندين الاعتداء على محامي داخل المحكمة بطرابلس

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع شريحة المحاميين في اعتصامهم واستنكرت الاعتداء على المحامي عبدالله فرحات داخل حرم المحكمة في العاصمة طرابلس.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن استنكارها حادثة الاعتداء التي تعرض لها المحامي عبدالله فرحات بتاريخ 18 يوليو الجاري، وذلك داخل حرم المحكمة في العاصمة طرابلس من قبل أفراد تابعين لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دون مراعاة قدسية المحكمة والحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامي .

ودعت المنظمة إلى ضرورة الملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الواقعة مؤكدة ضرورة بناء قدرات القوات الأمنية، وادماج معايير حقوق الإنسان في العمل الأمني .