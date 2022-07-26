«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص على خلفية قيامه رفقة شقيقه باستدراج مواطن عرض هاتف نقال نوع «ايفون» بأحد المواقع المتخصصة في البيع عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن «المتهم سرق الهاتف تحت تهديد السلاح لدى وصول الضحية للمكان المتفق على لقائه فيه بالبائع، ولاذ هو وشريكه بالفرار».

كيف أوقع رجال الأمن لص الهاتف؟

وأوضحت المديرية أن «أعضاء قسم التوثيق والمعلومات حددوا هوية المتهم ورصدوه، وبعد القبض عليه اعترف بما نسب إليه من عملية سرقة الهاتف وبيعه». وأحيل المتهم لمركز شرطة الفرناج رفقة المركبة الآلية التي جرت بواسطتها السرقة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

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وأهابت مديرية أمن طرابلس المواطنين الانتباه عند عرضهم أية ممتلكات لبيعها عبر الإنترنت بأخذ الحيطة في التعامل مع المشترين أو حتى الباعة سواء في أماكن اللقاء أو آلية البيع وضرورة وجود رفقة». ودعت المديرية إلى «بيع الأشياء الثمينة أو الباهظة من خلال المحال المرخص لها بيع وشراء مثل تلك السلع».