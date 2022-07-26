دي مايو: ليبيا ستمثل دائما إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية

العنوان – روما

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن ليبيا ستمثل دائما إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية.

وأضاف دي مايو بحسب – وكالة نوفا الإيطالية للأنباء – أن ليبيا تعبتر محاور طبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح خلال إحاطة برلمانية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين لمجلسي النواب والشيوخ أن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى البلاد سيكون أمرا بالغ الأهمية.

ولفت دي مايو، إلى أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أحد الأسماء المرشحة لخلافة وليامز، مشددًا على أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة وقادر على التوسط بين الأطراف.

وأشار دي مايو إلى أن الإنقسام الجديد بوجود حكومتين متوازيتين في البلاد يعرض المشاريع الإيطالية للخطر ولا يبسط العلاقات مع ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الايطالي أنه يتعين على إيطاليا أن تلعب دورا رائدا أيضا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.