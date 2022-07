نيوزبوك: سلطات مالطا فشلت في وقف إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا

ليبيا- انتقد تقرير تحليلي الهجوم المستمر من قبل وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميليري” على المنتقدين لسياسات مالطا في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.

التقرير الذي نشره موقع “نيوزبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى هجمات “كاميليري” على المنظمات غير الحكومية التي تدين تقاعس سلطات مالطا بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية والصحفيين ممن يطرحون أسئلة بالخصوص.

وتطرق التقرير إلى فشل السلطات في وقف إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا بصفتها مكانًا غير آمن لهم، مبينًا أن غطرسة من يتواجدون في السلطة وغيرها من أساليب التخويف لن تمنع الاستمرار بمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية لحفظ أرواح البشر.

ترجمة المرصد – خاص

